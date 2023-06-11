Manchester City, Şampiyonlar Ligi şampiyonu!

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City, Inter'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Manchester City'ye galibiyeti getiren golü Rodri kaydetti. Bu sonuçla Pep Guardiola, Manchester City kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Inter, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk yarısında Manchester City, Erling Haaland ve Bernardo Silva'yla gole yaklaşırken bu fırsatları değerlendiremedi. Inter de yakaladığı fırsatlardan sonuç alamazken finalin ilk yarısı golsüz eşitlikle noktalandı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Inter gole yaklaştı. Manchester City savunmasının hatasında araya giren Lautaro Martinez, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ederson'u geçemedi. Mücadelede normal sürenin son yarım saatlik bölümüne golsüz eşitlik girildi.

68. dakikada Manchester City, üstünlük golünü Rodri ile buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Rodri, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı ve takımını öne geçirdi.

Mücadelenin son bölümüne Manchester City'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi. Manchester City, Phil Foden'la 78. dakikada farkı ikiye çıkarma şansı yakaladı ancak Inter kalecisi Andre Onana gole izin vermedi.

Kalan bölümde Inter, Lukaku ile beraberlik golünü yaklaşırken skor değişmedi ve üstünlüğünü koruyan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak sezonu 3 kupayla tamamladı. Manchester City Premier Lig'de ve F.A. Cup'da da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: T24