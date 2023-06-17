Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçim öncesinde YSK’da hazırlık sürecinin başladığını aktararak, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor" ifadesini kullandı.

Yener, DHA'ya yaptığı açıklamada, yerel seçimler hakkında konuştu.

Yener, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor. Bizler 28 Mayıs 2023’te cumhurbaşkanlığı ikinci turu bittikten sonra yerel seçim için hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle yerel seçimlerle ilgili yasal değişikliklerin neler olduğu masaya yatırılıp, buna ilişkin kurumda yapmamız gereken düzenlemelerin neler olduğu ortaya çıkartılıp, buna göre genelgelerimizdeki ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız" dedi.