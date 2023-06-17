  1. Türkiye
17 Haz 2023 14:41

Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor

Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçim öncesinde YSK’da hazırlık sürecinin başladığını aktararak, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor" ifadesini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçim öncesinde YSK’da hazırlık sürecinin başladığını aktararak, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor" ifadesini kullandı.

Yener, DHA'ya yaptığı açıklamada, yerel seçimler hakkında konuştu. 

Yener, "Yerel seçimler için takvim 1 Ocak’ta başlıyor. Bizler 28 Mayıs 2023’te cumhurbaşkanlığı ikinci turu bittikten sonra yerel seçim için hazırlıklarımıza başladık. Öncelikle yerel seçimlerle ilgili yasal değişikliklerin neler olduğu masaya yatırılıp, buna ilişkin kurumda yapmamız gereken düzenlemelerin neler olduğu ortaya çıkartılıp, buna göre genelgelerimizdeki ilgili düzenlemeleri yapmaya başlayacağız" dedi.

News Code 1909907

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler