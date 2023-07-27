İran ve Danimarka dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen telefonda görüştü.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen bu telefon görüşmesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Danimarka, Kuran-ı Kerim'e hakaret içeren her türlü eylemi şiddetle kınıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da, bu eylemi kınamada Danimarka hükümetinin tutumunu önemli olarak nitelendirerek, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenlerin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınayan Emir Abdullahiyan, "İfade özgürlüğü, dini değerlerin hedef alındığı ve saldırıya uğradığı bir konu değildir. Bu nedenle hareketle cahiliye çağını hatırlatan bu tür utanç verici ve aşağılayıcı eylemler şiddetle kınanmaktadır." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Son dönemde yaşanan hakaretler, Müslümanların ve diğer semavi dinlere mensup insanların saf duygularını incitmiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun son kararı da bu açıdan önemlidir." ifadelerine bulundu.

Emir Abdullahiyan, Danimarka hükümetinin üzerine düşen sorumluluk ve etkin tedbirlerle bu tür davranışların tekrarını önlemesi beklendiğini söyledi.