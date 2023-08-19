Kuveyt, Emir Abdullahiyan'ın Riyad ziyaretini olumlu karşıladı

Arap medyasına göre, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Riyad'ı ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ''Bu ziyaret, tarafların İran-Suudi Arabistan ilişkilerini yeniden inşa etme çabaları ve bölgenin istikrar ve güvenliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını göstermektedir.'' dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ayrıca, Tahran ile Riyad arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Çin, Irak ve Umman'ın çabalarını takdir etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapdamında Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan, perşembe günü Riyad'da mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Riyad ve Tahran'ın ilişkileri onarma konusunda ilerleme kaydettiğini söylemişti.