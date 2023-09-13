İran'da kaos çıkarmayı planlayan şebeke çökertildi

İran Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Bakanlığı, ABD tarafından yönetilen bir şebekeye ağır darbe vurdu.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, ''Bu şebekenin üyeleri, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın mali desteği, Freedom House Enstitüsü ve sözde Şiddet İçermeyen Demokrasi Enstitüsü'nün liderliği ve yabancı siyasi unsurlardan birinin yönetimiyle, kadınlar arasında kaos ağı oluşturma ve planlama faaliyetleriyle meşguldü. ABD ve İngiltere tarafından planlanan ayaklanma girişimlerinde rol oynamak için kadın aktivistlere ve sivil topluma yönelik sanal ve ücretsiz kurslar düzenlenerek ülke içinden ve dışından unsurlar eğitildi.'' ifadelerine yer verildi.