İran'ın direnişe desteği güçlü şekilde devam edecek

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan kutlama mesajı gönderen Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a teşekkür etti.

Pezeşkiyan'ın mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti, Direniş Ekseni'ni gayri meşru Siyonist İsrail'e karşı her zaman desteklemiştir.'' denildi.

Mesajda, ''Merhum İmam Humeyni'nin ilkeleri ile Ayetullah Hamanei'nin yol gösterici talimatlarına dayanan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikalarında yer alan direnişe destek güçlü şekilde devam edecektir.'' ifadesi kullanıldı.

''Bölgedeki direniş gruplarının işgalci rejimin mazlum Filistin halkına ve bölgedeki diğer halklara karşı yürüttüğü savaş suçlarının devam etmesine izin vermeyeceğinden eminim.'' diyen Pezeşkiyan, Lübnan halkına refah ve kalkınma, kahraman direnişçilere ise zafer diledi.

Seyyid Hasan Nasrullah, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etmişti.

Nasrullah'ın mesajnda, ''Hizbullah ve bölgesel direniş hareketleri olarak İran İslam Cumhuriyeti'ni güçlü, destekçisi olarak görüyoruz.

Nihai zaferin gerçekleşmesi yolunda hükümetinizle birlikte yolumuza devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verilmişti.