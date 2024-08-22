Tel Aviv'e uçuş iptalleri 31 Mart 2025'e kadar uzatıldı

ABD'nin en büyük havayolu şirketleri arasında yer alan Delta ve American Airlines firmaları, İsrail'e uzun bir süre uçmayacak.

American Airlines, Tel Aviv ile ABD arasındaki uçuşların gelecek yıl 29 Mart tarihine kadar askıya alındığını duyurdu. Delta ise birkaç saat sonra yaptığı açıklamada 31 Ekim'e kadar İsrail'e herhangi bir uçuş gerçekleştirmeyeceğini bildirdi. Birçok havayolu şirketi, yaz ortasından bu yana tam ölçekli bir savaş korkusu nedeniyle İsrail ve Lübnan'a uçmuyor.

Kaynak: Milliyet