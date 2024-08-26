Irakçi, İtalyan mevkidaşı ile telefonda

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Seyyid Abbas Irakçi'yi telefonla arayarak, kendisinin İran Dışişleri Bakanı olarak atanmasını tebrik etti.

Tajani, bu görüşmede, bölgede artan güvensizlikten duyduğu endişeyi dile getirerek, tüm tarafların itidalli olmasını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin gerilimi azaltma yönünde katkıda bulunmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ise Batı Asya'daki gelişmelere dikkati çekerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin, Siyonist Rejim'in Tahran'daki terör eylemine karşı cevabı kesin, hassas ve hesaplı olacaktır." dedi.

Irakçi, Siyonist Rejim'in aksine İran İslam Cumhuriyeti'nin gerilimi tırmandırmak istemediğini, ancak bundan da korkmadığını ifade etti.

Taraflar bu görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin önemine vurgu yaparak, istişarelerin devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldılar.