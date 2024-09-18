Lübnan'da ikinci dijital saldırı: Şehit ve yaralılar var

Siyonist İsrail dün siber saldırı düzenlediği Lübnan'a ikinci bir saldırı düzenledi.

Ülkenin başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğu ileri sürüldü.

Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugünkü patlamalarda bir kişinin şehit olduğunu, 100'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Bekaa Vadisi'nin güneyindeki Sohmor kentinde meydana gelen yeni patlamalarda üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lübnan'da dün yüzlerce kişinin iletişim kurmak için kullandıkları çağrı cihazlarının infilak etmesi üzerine yaralandığı bildirilmişti.

Sosyal medyada dolaşan fotoğraf ve videolarda yüz, karın ya da uzuvlarından yaralanmış insanların kaldırımda yattığı görülmüştü.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.