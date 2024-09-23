İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı Siyonist rejim tarafından yapılan saldırılarda şehit sayısının 182'e ve yaralıların sayısı ise 727'e yükseldiğini açıkladı.

Siyonist rejimin saldırdığı Lübnan'dan görüntüler

Lübnan’dan medyaya “düşmanının psikolojik savaşına katılmayın” çağrısı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklamada, çalışanlarının tahliye edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Açıklamada, “Lübnan'ın karşı karşıya olduğu bu kritik dönemde medyadan son derece dikkatli ve sorumlu olmasını istiyoruz” denildi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı bu asılsız ve sahte haberleri yayanlardan düşmanın psikolojik savaşına katılma yönünde hareket etmemelerini istedi.

İsrail'in Lübnan saldırısında 100 kişi şehit düştü

Elnashara’ya göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik acımasız saldırılarına ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada “İsrail'in güneydeki kasaba ve köylere yönelik saldırıları 100 kişinin şehit olması, 400 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı şehit ve yaralılar arasında çocuklar, kadınlar ve yardım ekibi bulunduğunu duyurdu.

Aynı zamanda Lübnan Haber Ajansı, Lübnan'ın güneyindeki Batı Bekaa yerleşimlerinde çok sayıda kişinin şehit olduğu, yaralandığı ve evlerin yıkıldığını aktardı.

Siyonist rejim Lübnan'ın bazı bölgelerini yoğun bir şekilde bombalıyor ve aynı zamanda Hizbullah da işgal altındaki topraklara yoğun füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Siyonist rejim medyası, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Tiberya'dan Safed'e kadar 20 bölgede alarm sirenlerinin çaldığını ve Celil bölgesine çok sayıda roketin isabet ettiğini duyurdu.

Ayetullah Sistani'den Lübnan'a yönelik vahşi saldırılara tepki

Irak Şiilerinin Dini Lideri Ayetullah Sistani'nin ofisi, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik barbarca saldırılarına tepki olarak açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail'in çok sayıda cihazları patlatılması ve sivilleri, kadınları ve çocuklarları öldürmesi, yerleşim alanlarına yönelik saldırılarıyla maruz kalan Lübnan halkının yanındayız. Sürekli devam eden bu barbar saldırının durdurulması Lübnan milletine destek verilmesi için gayret gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor ve müminlerden, Lübnan halkının acılarını azaltmaya çalışmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri talep ediliyor. Yüce Allah'tan kendilerini güvende tutmasını, kötülerin şerrinden ve hilelerinden korumasını niyaz ediyor, şehitlere rahmet ve rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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