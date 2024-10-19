Irakçi, İstanbul'da Hamas üyeleri ile görüştü

3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, bugün Hamas üyeleri ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıkalamda bulunan Irakçi, ''Hamaslı dostlarımızla Gazze'deki savaşın durumu, ateşkes müzakereleri ve bazı konuları etraflıca konuştuk.'' dedi.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın soykırımcı İsrail ordusunun terör saldırısında şehit düşmesine değinen Irakçi, ''Hamas Hareketi hala yaşıyor ve ayakta. Bu hareket Filistin'de bir gerçektir ve kimse onu görmezden gelemez veya yok edemez.'' ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, ''Son bir yıldan beri (Gazze'de) birçok suç işleyen İsrail rejimi, Hamas'ı yok etmeye çalışıyor, ancak hedefine ulaşamadı ve bunu başaramayacak. Hamas hala yaşıyor.'' diye konuştu.