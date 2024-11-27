İslami Cihad liderinden Hizbullah'a destek mesajı

Lübnan hükümeti ile Tel Aviv'in onaylamasının ardından duyurulan ateşkes antlaşması, bugün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bunun üzerine Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'a mesaj gönderdi.

Gönderilen mesajda, Filistin için, Mescid-i Aksa için verdikleri mücadeleye dikkat çekildi. Hizbullah direnişinin verdiği kararlı mücadeleyi tebrik eden Ziyad en-Nahale, zafere kadar birliktelik mesajını verdi.

Mesajda, "Filistin'den Lübnan'a, yiğit Gazze ve direnişçilerinden savaşan Dahiye ve halkına kadar şanınız yücelsin. Filistin'in cesur savaşçılarından ve direnişçilerinden, Lübnan'daki İslami Direniş savaşçılarına kadar, şanınız yücelsin. Bu kararlılığı ve bu gücü kaydettiğiniz ve direniş bayrağını izzet ve onurla yükseklere taşımaya devam ettiğiniz için şanınız yücelsin. Amerika ve müttefiklerinin öncülüğündeki düşmanların komplolarına ve yaralara rağmen direniş bayrağını yükseltmeye devam ettiğiniz için şanınız yücelsin. Filistin'deki kardeşlerinizle savaştınız, dimdik ayakta kaldınız ve onları desteklediniz; değerli ve saf kanınızı akıttınız. Susuz ve aç Filistin halkına kimse bir yudum su sağlayamazken siz Filistin'deki kardeşlerinize destek oldunuz. Sizin ve sevgili Lübnan halkının kararlılığını ve şehitlerinizi tebrik ediyorum. Dini, onuru ve vatanı savunmak için yücelen şehitleriniz için sizi tebrik ediyorum. Elleri tetikte, mevzilerinde hala kararlı bir şekilde duran savaşçılarınız için sizi tebrik ediyorum. İnşallah zafere kadar tek safta, tek direnişte sizinle birlikte olacağız. Kudüs yolu şehitlerinin efendisi Seyyid Hasan Nasrallah Hazretleri’nin ölümsüz sözlerini tekrarlıyorum. Yenilmedik. Ya kazanacağız ya da kazanacağız." ifadelerine yer verildi.