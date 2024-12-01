İran Dışişleri Bakanı'ndan Suriye'ye kritik ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ve beraberindeki heyet, Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Abbas Irakçi, bu sabah Suriye’deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Şam’a giderek İran’ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğim. Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor. Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır.” dedi.

Irakçi Şam temaslarının ardından yarın Türkiye'ye gidecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir." ifadeleri kullanıldı.