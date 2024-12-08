İran'dan Şam Büyükelçiliği'ndeki diplomatların durumu ile ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tehran Times’a verdiği demeçte, İran’ın Şam Büyükelçiliği'nde çalışan diplomatların sağlık durumunun iyi ulduğunu vurguladı.
Tehran Times’a konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Şam'daki İran büyükelçiliğinde bulunan İranlı diplomatların, bu sabah Heyet Tahrir eş- Şam öncülüğündeki terör gruplarının saldırısından önce büyükelçilikten ayrıldığını bildirdi.
Bekayi, “İran’ın şam Büyükelçiliği’nde çalışan tüm diplomatların sağlık durumları gayet iyi ve saldırganlar girmeden önce büyükelçilik binasını terk etmişlerdi” dedi.
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