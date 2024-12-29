Katar ile Hamas arasında 'Gazze'de ateşkes' görüşmesi

Katar Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin Cumartesi günü Hamas’tan bir heyetle yaptığı toplantıda, Gazze'deki ateşkes müzakereleri ve bu müzakerelerin ilerletilmesi yollarını tartıştığını duyurdu.

Açıklamada, “Hamas hareketinden Dr. Halil Haya başkanlığındaki bir heyetle yapılan görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeler ve Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek kapsamlı ve net bir anlaşmayı garanti altına almak için müzakereleri ilerletmenin yolları ele alındı” denildi.

Daha önce Hamas, Siyonist rejimin yeni koşullarının bir ateşkes anlaşmasına varılmasını engellediğini söylemişti.