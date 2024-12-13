İsrail, Lübnan ile ateşkesi 17. gününde 5 kez ihlal etti

Siyonist İsrail ordusunun, ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana işlediği ihlallerin sayısı 220'ye çıktı. Bu saldırılarda 30 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçaklarıyla bombardıman ve insansız hava aracı (İHA) uçurma gibi ateşkese yönelik ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Sur ve Sayda kentlerinde gerçekleştirdi.

Sur kentinde İsrail savaş uçakları, eş-Şaitiyye ve el-Butum Dağı arasındaki vadi ile en-Nakura beldesini bombaladı.

İsrail İHA'ları Sur merkezi başta olmak üzere, Ayn Baal, Batuliye, Hanaviye, Kana, el-Kalile ve el-Mansuri beldeleri üzerinde uçtu.

Sayda kentinde de ez-Zerariye beldesi dışındaki es-Seniber bölgesi ve el-Bisariye beldesi yakınındaki Tebna bölgesi İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 47 kişi öldü, 16 bin 638 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.