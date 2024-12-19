Azerbaycan, D-8 Liderler Zirvesi'ne üye oldu

Kahire'de düzenlenen D-8 Liderler Zirvesi'nde konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Azerbaycan’ın Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (D-8) Liderler Zirvesi’ne üye olduğunu açıkladı.

Sisi, Azerbaycan’ın katılımının, grubun tartışmalarını zenginleştireceğini ve ülkeler arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Azerbaycan’ı bu adım için tebrik eden Sisi, D-8 üyesi ülkelerin Mısır, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Pakistan, Türkiye ve Nijerya olduğunu hatırlattı.

Azerbaycan’ı temsilen Başbakan Ali Esedov zirveye katıldı.

Ayrıca, D-8 zirvesine katılmak için Kahire’de bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da toplantıda konuşma yaptı.