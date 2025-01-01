Türkiye'de 1 Ocak 2025 döviz fiyatları

Bloomberg'e göre, Türkiye'de serbest piyasada dolar bugün (1 Ocak 2025) saat 09:30 itibariyle 35.3340 TL’den alınıp 35.4221 TL’ye satılıyor.

Dolar düne göre güne yüzde 0.07 yükselişle başladı. Euro 36.5706 TL’den alınıp 36.6878 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.03. Sterlin 44.3737 TL’den işlem görüyor.

Öte yandan dün dolar en yüksek 35.5975 TL'yi en düşük 35.2150 TL'yi görerek günü 35.3547 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 36.8904 TL’den, en düşük 36.5327 TL’den işlem görürken günü 36.6402 TL olarak kapattı.

Doların aylık-yıllık performansı

Yılbaşı başlangıç değerine (0.0000 TL) göre dolar 35,38 lira artarak yüzde 0,00 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ise dolar; 0.0000 liradan 35.3780 liraya yükselerek değer yüzde 0,00 değer kazancı yaşadı.

Euronun aylık-yıllık performansı

0.0000 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 36,63 lira artarak yüzde 0,00 oranında değer kazandı.

Euro, son bir yıla göre 32.6632 liradan 36.6292 liraya yükselerek değer yüzde 12,14 değer kazancı yaşadı.

Sterlinin aylık-yıllık performansı

Yılbaşı başlangıç değerine (0.0000 TL) göre sterlin 44,27 lira artarak yüzde 0,00 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ise sterlin; 37.6599 liradan 44.2713 liraya yükselerek değer yüzde 17,56 değer kazancı yaşadı.