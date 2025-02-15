İran'dan Türkiye ihracatta yüzde 45 artış

İran ile 15 komşu ülke arasındaki ticaret hacmi, yılın ilk 10 ayında 59.7 milyar dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %19.2 artış gösterdi.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler ve Ticaret Geliştirme Komisyonu Sözcüsü Ruhullah Latifi, 2024’ün başından itibaren Ocak ayı sonuna kadar İran ile komşuları arasında 93.5 milyon tonluk petrol dışı ürün ticareti gerçekleştiğini belirtti. Bu ticaretin toplam değeri 59 milyar 656 milyon 707 bin dolar olurken, İran’ın toplam dış ticaretinin %59.2’sini hacim, %57.5’ini ise değer bazında oluşturdu.

İhracatta %28’lik artış

İran, bu dönemde 75.3 milyon tonluk petrol dışı mal ihraç ederek toplamda 29 milyar 780 milyon 842 bin dolar gelir elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta %24 hacim ve %28 değer artışı anlamına geliyor.

Latifi’ye göre, İran’ın komşu ülkelere yaptığı ihracat, ülkenin toplam ihracatının %59.2’sini hacim ve %62.4’ünü değer açısından oluşturdu.

İhracatta öne çıkan ülkeler

İran’ın en büyük ihracat pazarları şu şekilde sıralandı:

• Irak: 10 milyar 175 milyon dolar (+%31)

• BAE: 5 milyar 961 milyon dolar (+%12)

• Türkiye: 5 milyar 535 milyon dolar (+%43)

• Afganistan: 1 milyar 972 milyon dolar (+%31)

• Pakistan: 1 milyar 944 milyon dolar (+%16)

Diğer önemli pazarlar arasında Umman (1.2 milyar dolar, %14 artış), Rusya (889 milyon dolar, %17 artış), Azerbaycan (572 milyon dolar, %14.5 artış), Türkmenistan (460 milyon dolar, %25 artış) ve Ermenistan (402 milyon dolar, %21 artış) yer aldı.

Dikkat çeken bir gelişme ise Suudi Arabistan’a yapılan ihracatın %6492 oranında artarak 23.7 milyon dolara ulaşması oldu.

İthalatta Türkiye’den rekor artış

Aynı dönemde İran, komşularından 18.1 milyon ton mal ithal ederek toplamda 29 milyar 875 milyon 865 bin dolar harcadı.

İran’ın en büyük ithalat ortakları şunlardı:

• BAE: 16.9 milyar dolar (-%1)

• Türkiye: 9.9 milyar dolar (+%63)

• Rusya: 1.2 milyar dolar (-%22)

• Umman: 672 milyon dolar (-%14)

• Pakistan: 571 milyon dolar (+%8)

Türkiye’den yapılan ithalatın %63 artması dikkat çekerken, Katar’dan ithalat %91, Afganistan’dan %62 ve Kuveyt’ten %62 artış gösterdi.

Buna karşın Türkmenistan (-%49), Azerbaycan (-%31) ve Kazakistan (-%16) gibi ülkelerden yapılan ithalatta düşüş yaşandı.

Latifi, İran’ın komşularıyla olan ticaret hacminin ülkenin dış ticaretinde büyük bir paya sahip olduğunu ve büyüme trendinin devam ettiğini vurguladı.