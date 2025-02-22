Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye’de gıda fiyatlarının hızla yükseldiğini ve buğday ile un kıtlığının kritik seviyeye ulaştığını açıkladı.

“Suriye, dünyanın en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor”

Rusya El-Yevm’e göre BM, Suriye’de devam eden iç karışıklıkların buğday üretimini ve ekmek tedarikini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtti. Raporda, artan yaşam maliyetleri ve temel gıda maddelerinin azalması nedeniyle halkın giderek daha büyük bir açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İdlib ve Hama’da buğday üretimi düşüşte

Özellikle İdlib ve Hama bölgelerinde buğday üretiminin büyük ölçüde düştüğünü belirten BM, yaşanan ekonomik krizin halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığını kaydetti.

Colani’nin ekonomik vaatleri gerçekleşmedi

Raporda ayrıca, terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin ekonomik iyileşme vaatlerine rağmen bölgedeki insani durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekildi. BM yetkilileri, Suriye’deki gıda krizinin derinleştiğini ve acil önlemler alınmadığı takdirde halkın daha büyük sıkıntılarla karşılaşacağını belirtti.