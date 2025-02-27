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27 Şub 2025 09:18

641 Filistinli esir serbest bırakıldı (+video)

641 Filistinli esir serbest bırakıldı (+video)

Siyonist İsrail'in 22 Şubat'ta serbest bırakması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olsa da özgürlüğe kavuştu.

Hamas ile İsrail rejimi arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 5 gün önce serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, özgürlüğe kavuştu.

Hamas, anlaşmanın ilk aşamasında bırakması gereken 33 esirden son 4'ünün cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Tsahi Idan, Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat ve Shlomo Mantzur'a ait cenazelerin verilmesinin ardından İsrail rejimi de Filistinli esirleri serbest bıraktı.

Filistinli esirler, Kızılhaç otobüsü ile Ofer Hapishanesi'nden ayrılarak Ramallah yakınlarındaki Beytunya kontrol noktasına doğru yola çıktı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde aileleri ve onları bekleyen kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

News ID 1924828

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