İsrail ateşkesi bitirmeye yönelik tutumunu sürdürüyor

TRT Haber'e göre, Siyonist Rejim televizyonu KAN ve diğer yayın organlarına göre, Tel Aviv yönetimi, mevcut şartlarda Gazze Şeridi'nden çekilmeden ateşkes anlaşmasının birinci aşamasını uzatmak istiyor.

rejim, bu tutumuyla birinci aşamada Gazze'den daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını hedefliyor.

Arabulucu ülkeler Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının devamı için çabalarını sürdürürken, Netanyahu'nun ise Gazze'ye savaşı yeniden başlatma imalarıyla ateşkes anlaşmasına dair telefonda istişare görüşmeleri yaptığı aktarıldı.

İsrail medyası, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi sürdürme veya bitirme konusunda İsrailli yetkililerle acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Maliye ve savaş bakanlarının da aralarında bulunduğu İsrailli üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerin yapıldığı aktarıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun üst düzey yetkililerle yaptığı istişarelerin önemine binaen görüşmelerin "kırmızı hatla" gerçekleştirildiğine işaret etti.

Haberde, Netanyahu'nun İsrailli yetkililerle "Gazze'ye yeniden savaş açmanın yollarını ele alacağı" ifade edildi.