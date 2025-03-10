Türkiye, İran'la ilişkilerinde yanlış suçlamalardan vazgeçmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Filistin meselesi ve Gazze halkının zorla göç ettirilmesi konusunda Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na değinerek, toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Erakçi’nin bir dizi meslektaşı ile bir araya geldiğini belirtti.

Savaş veya müzakere ikilemi, diyalog konusunda ciddiyetin olmadığını gösteriyor

Sözcü Bekayi, İran'ın ABD Başkanı Trump'tan mektup alıp almadığına ilişkin bir soruya, “Herhangi bir mektup alınmadı” yanıtını verdi.

Bekayi, konuya ilişkin olarak, “Uluslararası hukuk kurallarına göre, güç kullanma tehdidi yasaktır. Ancak bu konuda güç kullanımına başvurma tehdidiyle ilgili bazı kavramlar ortaya konmuştur. Peki, İran halkının direnişten başka bir yaklaşımı olmuş mudur? Bunlar, ABD’nin dış politikasının doğasının zorbalığa dayandığını gösteriyor. Savaş veya müzakere ikilemi, diyalog konusunda ciddiyetin olmadığını gösteriyor. Ancak İran, hiçbir zaman müzakereden vazgeçmemiştir, ama baskı altında yapılan müzakere anlamsızdır” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, “Eylül 2024'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar alındı ve bu kararın bir maddesi, İsviçre'den savaşlardaki sivil halkı desteklemek amacıyla bir toplantı düzenlemesini talep ediyordu. Bu toplantının 7 Mart'ta yapılması planlanmıştı. Ancak İsviçre, bu toplantıyı yapmamaya karar verdi. Bu ülkenin yaklaşımına dair bir değerlendirme yapmak istemiyoruz, ancak bu konuda ilgili ülkelerden uygun bir tepki görmedik” açıklamasını yaptı.

Bekayi sözlerine, “ABD’nin İran halkına karşı uyguladığı yaptırımların hukuki bir temeli yoktur ve Amerika, bu yaptırımların insan hakları üzerindeki sonuçlarından sorumlu olmalıdır. Bölge ülkeleri, kendi ulusal çıkarlarına göre kararlar almalı ve ABD’nin baskılarının, İran ile olan ilişkileri üzerinde olumsuz bir etkisi olmasına izin vermemelidir” ifadelerini ekledi.

Suriye’deki şiddet olaylarını kınıyoruz

Bekayi, Suriye’deki gelişmelere dikkat çekerek, “Suriye’nin farklı bölgelerindeki güvenliksizlik ve rehin alma olaylarına dair raporlardan endişeliyiz. Bu eylemleri kınıyoruz. Aleviler, Dürziler ve diğer azınlıkların saldırılara uğraması, insanlık vicdanını etkileyen bir durumdur. Bu, Suriye yöneticileri için, ülkenin halkını koruma konusunda bir sınavdır. Endişelerimizi çeşitli yollarla, Suriye'de etkisi ve varlığı olan ülkelere bildirdik. Bu tür saldırılar, Suriye'nin durumunu daha da karmaşık hale getirmektedir” ifadelerinde bulundu.

Bekayi, Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda gündeme gelen Gazze halkının zorla göç ettirilmemesi garantisine ilişkin olarak, “Bu belgede, Filistin'in İslam dünyasında merkezi bir konu olduğu vurgulanmıştır. Filistin halkının, hem işgal altındaki topraklarda hem de dışında yerinden edilmesine karşı çıkılmıştır. Bölgesel planlar, özellikle Gazze Şeridi'nin sakinleri yerinden edilmeden yeniden inşa edilmesi konusunda desteklenmiştir. İslam ülkeleri, Gazze'deki yetimlere yardım edilmesinin gerekliliğine dikkat çekmişlerdir. Bu konular devam edecektir. İslam ülkelerinin New York'taki büyükelçilerine bu konuda belirli bir gündem verilmiştir” dedi.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları uluslararası bir ihlaldir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’li yetkililerin İran halkına yönelik "maksimum baskı" politikasını sürdürme tehditleri ve İran'dan elektrik alımını kapsayan Irak'a uygulanan yaptırım muafiyetlerinin uzatılmamasıyla ilgili soruya, “ABD’nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımları hiçbir geçerli gerekçe ve hukuki temele dayanmamaktadır ve uluslararası bir suçtur. ABD, bu yaptırımların İran halkı üzerindeki etkilerinden sorumlu olmalıdır” şeklinde yanıt verdi.

Bölge ülkelerinin kendi ulusal çıkarları ve İran ile olan iyi ilişkileri doğrultusunda kararlar aldığını belirten Bekayi, bu ülkelern ABD’nin yasadışı ve zorba baskılarının, İran halkının ve bölgenin çıkarları üzerinde olumsuz etkiler yaratmasına verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi, “Irak ile iyi ilişkilerimiz var ve iki halkın çıkarlarını gerçekleştirecek şekilde karar verilmesini umuyoruz” dedi.

Türkiye İran'la ilişkilerinde yanlış suçlamalardan vazgeçmeli

Sözcü Bekayi, Dışişleri Bakanı Erakçi’nin Cidde'de Türk mevkidaşıyla yaptığı görüşme hakkında şunları söyledi:

“Bu görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı’na kendi endişelerimizi ve şikayetlerimizi ilettik ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilere büyük değer verdiğini ve Ankara'nın Suriye'deki gelişmelerle ilgili suçlama yaklaşımını kabul etmediğini vurguladık. Suriye'de rol oynayan tüm ülkeler, yanlış ifadelerden kaçınmalıdır. Çünkü bu tür açıklamalar, durumu daha da karmaşık hale getirecektir.”

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