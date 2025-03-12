Ayetullah Hamanei: İran güçlü ve daha da ilerleyecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Ramazan ayı kapsamında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei, son bir yılda birçok olay yaşandığını belirterek, ''Geçtiğimiz yıl (hicri kameri takvimine göre) farklı bir durum yaşadık. Geçen yıl öğrencilerle bir araya geldiğimizde Şehit Reisi hayattaydı, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah bizimleydi, Şehit Heniyye, Şehit Safiyüddin, Şehit Sinvar, Şehit Dayf ve daha birçok önemli şahsiyet aramızdaydı, ancak bu yıl onlar aramızda yok.’’ dedi.

Bu olaylara yüzeysel bakan İran düşmanlarının yanlış değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Devrim Lideri, şunları kaydetti:

''Size, onların söylediklerinin aksine, tam bir güvenle şunu söylemek istiyorum: Evet; Bu kardeşlerimiz çok kıymetliydi, onların yokluğu bizim için gerçekten büyük kayıptır. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Ama geçen yıla göre daha güçlüyüz ve zaafiyet söz konusu değil.

Evet, azizlerimizin yokluğu bir kayıptır. Batı Asya bölgesinde yaşananlar acı vericidir. Ama şükürler olsun ki İran büyümeye, ilerlemeye, gücünü artırmaya devam ediyor.

Önemli şahsiyetlerin yokluğu bir kayıptır, ancak idealler ve çabalar olduğu sürece hareket etkilenmez.''

Ayetullah Hamanei, "Bugün, dünyanın zorbaları, ‘herkes bize itaat etmeli ve bizim çıkarlarımız ön planda tutulması lazım’ diyor. Ancak İran, bunu kategorik olarak reddeden tek ülkedir." diye konuştu.