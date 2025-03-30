Pezşekiyan: ABD ile dolaylı müzakere yolu açık

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün sabah yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, Dünya Kudüs Günü yürüyüşüne katılan halkın coşkulu ve kararlı duruşu dolayısıyla teşekkür ederek, mübarek Ramazan Bayramı'nın tüm İran halkına ve dünya Müslümanlarına kutlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Ramazan ayının ve bayramın bereketinin, birlik ve dayanışmayı güçlendirmesini, halkın hoşgörüsünü artırmasını ve toplumda merhametin yaygınlaşmasını temenni etti.

Pezşekiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik mektubunun cevabının Umman üzerinden kendilerine ulaştırıldığını belirterek şunları kaydetti: "Bu yanıtta, iki taraf arasında doğrudan müzakereler reddedilmiş olsa da, İran İslam Cumhuriyeti'nin daha önce de dolaylı diyalog yollarını hiçbir zaman kapatmadığı gibi, bu mektupta da dolaylı müzakere yolunun açık olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, İran'ın müzakereden kaçınmadığı, ancak ABD'nin sözünden dönmesinin bu süreçte sorunlara yol açtığı belirtilmiş ve güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. ABD'nin tutumu, müzakere sürecinin geleceğini belirleyecektir."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuşmasının devamında Siyonist rejimin vahşi suçlarının durdurulması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ateşkes ilan edilmesine rağmen, teknoloji ve silahlarla masum insanların üzerine bombalar yağdırılması asla kabul edilemez. Hiçbir onurlu insan bu insanlık dışı davranışı onaylamaz. Allah'ın, Müslüman halkların birlik ve dayanışma içinde bu zulme karşı direnmesine yardımcı olmasını diliyorum."