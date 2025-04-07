İsmail Kartal sınıfta kaldı

Mehr Haber Ajansı'ndan Behnam Revanpak'ın haberine göre, İran’ın köklü kulüplerinden Persepolis, bu sezon iki yabancı teknik direktörle yola devam etti. Sezon başında İspanyol çalıştırıcı Juan Carlos Garrido ile iyi bir performans yakalayan takım, ikinci yarıda göreve başlayan Türk teknik direktör İsmail Kartal döneminde aynı başarıyı sürdüremedi.

Persepolis, 5 Nisan Cumartesi günü Azadi Stadyumu’nda seyircisiz oynanan karşılaşmada İstiklal Huzistan ile berabere kaldı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip, liderlik yarışında önemli bir fırsatı kaçırdı.

İsmail Kartal, ligin ikinci yarısında 18. haftadan itibaren göreve gelirken, ilk maçında eski takımı Fulad Huzistan karşısında sahaya çıktı.

Persepolis, Kartal yönetiminde şu ana kadar 8 maçta 15 puan topladı.

Sezonun ilk yarısında takımın başında olan Garrido ise çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan toplayan İspanyol hoca, Kartal’a kıyasla daha etkili bir performans sergiledi.

Kartal, taraftarların desteğine sahip olsa da takımda son dönemde yaşanan soğuk algınlığı vakaları, teknik ekibin işini zorlaştırdı.

Persepolis’in ligde kalan 5 haftada kaderini belirleyecek maçları olacak.

Sezonun son virajında Persepolis’in zirve yarışında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.