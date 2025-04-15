Tehran Times'tan İran-ABD müzakereleri hakkında özel detaylar

İran ile ABD arasında Cumartesi günü Umman’da gerçekleşen dolaylı görüşmelere ilişkin dikkat çekici detaylar, İran’ın İngilizce yayın yapan gazetesi Tehran Times tarafından özel bir haberle kamuoyuna duyuruldu.

Görüşmelerin perde arkasında önemli mesajlar ve stratejik talepler öne çıktı.

1. Görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Al Busaidi’nin evinde yapıldı. Tarafların heyetleri ise bir otelde konakladı.

2. Görüşmeler yazılı ve dolaylı şekilde gerçekleşti. Taraflar arasında 10’dan az belge el değiştirdi. İlk belgeyi Erakçi teslim etti.

3. Erakçi mesajlarında, İran’ın bu süreci yalnızca bir gösteri olarak görmediğini, Tahran’ın asıl amacının Amerikan tarafının samimiyetini ve ciddiyetini sınamak ve bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirlemek olduğunu ifade etti.

4. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) nükleer programı denetleyecek tek yabancı kurum olacağını vurguladı.

5. İran, nükleer sınırlamalar ve denetimlere karşılık, birçok alandaki yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Bu yaptırımlar kaldırıldıktan sonra ABD’nin bunları başka gerekçelerle yeniden devreye sokmaması gerektiği belirtildi.

6. Erakçi ayrıca, müzakerelerin devamı için genel bir çerçevenin belirlenmesinin zorunlu olduğunu söyledi. Eğer ABD, İran’ın ilk toplantıda sunduğu bu çerçeveye karşı çıkarsa, kendi alternatifini sunmalı.

7. İran, Cumartesi günü ABD’ye, “snapback” (otomatik yaptırım mekanizması) uygulamasının engellenmesi sorumluluğunun tamamen Washington’a ait olduğunu bildirdi.

8. Witkoff, Maskat’a iki kişiyle birlikte geldi. Bu kişilerden biri nükleer konularda uzmandı.

9. Avrupa üçlüsü (İngiltere, Fransa, Almanya), bu süreçten dışlanmalarından ciddi şekilde endişe duyuyor.