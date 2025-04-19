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19 Nis 2025 19:31

İran-ABD görüşmeleri Umman'da yapılacak

İran-ABD görüşmeleri Umman'da yapılacak

Umman, 26 Nisan'da İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelerin başkent Maskat'ta gerçekleştirileceğini teyit etti.

Umman hükümeti, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin 26 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İran ile ABD'nin, "Tahran'ın nükleer silah üretme kabiliyetinden ve yaptırımlardan tamamen kurtulmasını ve barışçıl nükleer enerji geliştirme imkanını sürdürmesini sağlayacak adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmayı sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bir sonraki aşamaya geçme konusunda anlaştıkları" bildirildi.

"Bölgesel ve uluslararası sorunlar diyalogla çözülecek"

Bölgesel ve uluslararası sorunların ancak diyalogla çözülebileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bir sonraki tur görüşmelerin önümüzdeki günlerde Maskat'ta yapılması konusunda da mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.

News ID 1926181

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