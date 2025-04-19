İran-ABD görüşmeleri Umman'da yapılacak

Umman hükümeti, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin 26 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İran ile ABD'nin, "Tahran'ın nükleer silah üretme kabiliyetinden ve yaptırımlardan tamamen kurtulmasını ve barışçıl nükleer enerji geliştirme imkanını sürdürmesini sağlayacak adil, kalıcı ve bağlayıcı bir anlaşmayı sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bir sonraki aşamaya geçme konusunda anlaştıkları" bildirildi.

"Bölgesel ve uluslararası sorunlar diyalogla çözülecek"

Bölgesel ve uluslararası sorunların ancak diyalogla çözülebileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Bir sonraki tur görüşmelerin önümüzdeki günlerde Maskat'ta yapılması konusunda da mutabakata varıldı" ifadeleri kullanıldı.