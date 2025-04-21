İran'dan müzakerelerin nerede yapılacağına ilişkin açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Erakçi’nin yarın Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bekayi, Bakan’ın kısa süre önce Rusya’ya da bir ziyarette bulunduğunu ve bu temasların ardından, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler çerçevesinde İtalya Dışişleri Bakanı ile de bir görüşme yapıldığını belirtti.

İran’a karşı uygulanan tüm yaptırımların haksız, hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu belirten Bekayi Tahran’ın bu yaptırımların tam ve etkili şekilde kaldırılmasını temel talep olarak gündemde tuttuğunu açıkladı.

Sözcü Bekayi “Farklı başlık ve gerekçelerle uygulanan yaptırımlar arasında biz herhangi bir fark görmüyoruz. Hepsi temelsiz ve adaletsizdir. Yıllardır karşı tarafların verdiği sözlerin tutulmadığına tanık olduk. Özellikle yaptırımların kaldırılması konusunda ciddi bir samimiyet sergilenmedi” dedi.

Her türlü müzakerede İran’ın öncelikli talebinin, yaptırımların kaldırılmasının sahada hissedilir ekonomik, ticari ve bankacılık sonuçları doğuracak şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Bekayi, varılacak herhangi bir anlaşmanın kalıcı olması ve tarafların taahhütlerini samimiyetle uygulaması için güvence verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Umman’ın rolü önemliydi, İtalya'da destek sağladı

Umman’ın müzakerelerdeki ev sahibi ve arabulucu rolüne de değinen Bekayi “Bu süreçte Umman’ın profesyonel yaklaşımına teşekkür ediyoruz. Yeni tur görüşmelerin Maskat dışında yapılması önerisi yine Umman tarafından geldi ve İran olarak buna saygı duyduk” diye konuştu.

Bekayi görüşmelerin yeni ev sahibi ülke olarak İtalya’da yapılmasının, İran, ABD ve Umman’ın ortak mutabakatıyla belirlendiğini söyledi.

İranlı diplomat “Farklı bir ülkede toplantı düzenlemek elbette daha fazla hazırlık ve koordinasyon gerektirir. Bu noktada İtalya’nın sağladığı işbirliği memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı’nın Çin ziyareti önceden planlanmıştı

Bekayi Bakan Erakçi'nin Çin’e yapacağı ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret önceden planlanmıştı. Ziyaret kapsamında ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerin süreci hakkında istişarelerde bulunulacak ve Çinli yetkililere son gelişmeler aktarılacaktır. Ayrıca ziyaretin önemli bir bölümü, İran ile Çin arasındaki ikili anlaşmaların uygulanmasının takibiyle ilgilidir” dedi.

Bekayi Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin Çin’e yapacağı ziyaretle ilgili olarak da, “Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS, İran’ın da üyesi olduğu ve önemli rol oynayan iki kuruluştur. Bu kuruluşların gündeminde organize suçlarla mücadele ve adaletin sağlanması gibi konular daha ciddi şekilde yer almaktadır. Yargı Erki Başkanı’nın ziyareti, bu tür mekanizmaların uluslararası ilişkileri güçlendirme potansiyeline sahip olduğunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Bekayi İran’ın ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Her gün, yasadışı yaptırımların daha erken kaldırılması yönünde bir fırsatsa, bunu değerlendirmekten asla çekinmeyiz. Bu konuda ciddiyet sahibiyiz ve hızlı hareket etmek bizim için çok önemli” dedi.

Avrupa ülkelerine de çağrıda bulunan Bekayi “Avrupa bir dönem nükleer anlaşmada önemli bir rol oynadı. Şimdi de yapıcı bir tutum sergileyip sergilemeyeceklerine karar vermeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Areş Ortak Petrol Sahası uyarısı: Medya yoluyla hak iddia edilemez

Bekayi, Kuveyt’le ortak petrol sahası olan Areş hakkında da açıklamalarda bulundu. “Medyada bir iddianın tekrar edilmesi, herhangi bir devlete hak kazandırmaz. Ortak sahalar sadece müzakere ile çözüme kavuşturulabilir. Kuveytli dostlarımız, İran’ın müzakere davetine olumlu yanıt versin ve bu sahayı dostluk zeminine dönüştürelim” dedi.

İran’ın ekonomik diplomasisinde en büyük etkinlik başlıyor

İran’ın ihracat kapasitelerini tanıtacağı fuarın (28 Nisan - 2 Mayıs) tarihlerinde düzenleneceğini belirten Bekayi “Bu fuar, İran’ın ekonomik diplomasisinde en önemli etkinlik olacak. 100’den fazla ülke katılım gösterecek, ayrıca İran-Afrika Forumu da düzenlenecek. 40 Afrika ülkesi hazır bulunacak ve 30 üst düzey yetkili yer alacak” diye kaydetti.

İran, BRICS üyeleriyle teması sürdürüyor

Çin ve Rusya’nın nükleer anlaşma tarafları olarak İran için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bekayi “İngiltere, Fransa ve Almanya ile de istişarelerimizi sürdürüyoruz. 2231 sayılı BM kararı hala geçerlidir ve her türlü diplomatik sürecin sorunsuz ilerlemesi için bu temasların devamı önemlidir” diye konuştu.

Irak ile güvenlik anlaşması takip ediliyor

İran ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının uygulanmasının gündemde olduğunu belirten sözcü “İki ülke terörle mücadelede ortak bir anlayışa sahip. Bu anlayış doğrultusunda bir güvenlik anlaşması imzalandı. Uygulamadaki engelleri kaldırmak için Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileriyle temaslarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.

Görüşmelere karşı oluşabilecek medya baskılarına ve diplomasi karşıtı koalisyonlara da değinen Bekayi “Hiçbir tarafın psikolojik savaşına boyun eğmeyeceğiz. Aralarında pek uyum olmayan bazı gruplar, diplomatik süreci baltalamak için birleşiyor. Bu duruma karşı tutum, sürece yön veren tarafların iradesine bağlıdır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı’nın İran ziyareti önceden planlanmıştı

İranlı diplomat Suudi Arabistan Savunma Bakanı’nın Tahran’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ziyaret önceden planlanmıştı ve sürdürülen mevcut görüşmelere denk geldi. Ziyaret, bölge ülkelerinin kendi kapasitelerine dayanarak istikrarı sağlaması gerektiği yönündeki inancımızın bir göstergesidir. Elbette bu dönemde yapılan her türlü temasın gündeminde görüşmeler konusu da yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin güvenliği, bölgenin güvenliğiyle doğrudan ilgilidir

Bekayi açıklamasında, “Suriye’nin güvenliği, tüm bölgenin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu ülke terörizm ve aşırılığın gelişmesi için bir zemin haline gelmemelidir. Bölge ülkeleri, siyonist rejimin devam eden işgalinden duydukları ortak endişeyi paylaşmalı ve bu işgalin, Gazze kadar bir alanı kapsayan kısmının son bulması için çaba göstermelidir” şeklinde konuştu.

İran-Pakistan sınır güvenliği ortak endişe kaynağı

Sözcü Bekayi İran ile Pakistan arasındaki ilişkilere dair değerlendirmesinde, “İki ülke arasındaki ilişkiler sağlam ve ortak görüşlere dayalıdır. İki Müslüman halk arasındaki bağlar, bu ilişkilerin korunması için uygun bir zemindir. Sınır güvenliği her iki taraf için de rahatsız edici bir konudur. Terörle mücadele için gerekli önlemleri almış durumdayız; iki ülkede de irtibat subayları görevlendirildi. Dün gece iki dışişleri bakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti; bu, son dönemdeki ikinci görüşmeydi. Afganistan konusu da gündemimizde yer alıyor. Ortak Ekonomik Komisyon çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerinde bulunu.

Bekayi: Pezeşkiyan bu hafta Azerbaycan’a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu hafta içinde Azerbaycan'a gideceğini duyurdu.

Söz konusu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir ziyaret olduğunu kaydeden Bekayi, "Bu, ikili ilişkilerin genişletilmesine yönelik konuların ele alınması için bir fırsat olacaktır." dedi