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28 May 2025 22:07

Trump'tan ''İran'' açıklaması: Anlaşmaya yakınız

Trump'tan ''İran'' açıklaması: Anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakereler hakkında değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi.

Trump, Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakereler hakkında, tarafların anlaşmaya yaklaştığını ileri sürdü.

''Putin ve Zelenskiy ile üçlü görüşmeye hazırım''

Donald Trump, Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

News ID 1927271

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