Erakçi: UAEA ile işbirliği güvenlik nedeniyle askıya alındı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Norveç Dışişleri Bakanı Espen-Barth İde, telefon görüşmesinde, Siyonist rejim ve ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırısı ve Siyonist rejimin saldırılarının durdurulması açıklamasının ardından Batı Asya bölgesindeki son gelişmeleri ele aldı.

Erakçi, mevcut durumu anlatırken, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin, ABD ve Siyonist rejimin İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik askeri saldırılarından ve BM Şartı'nın temel ilkeleri ile uluslararası hukukun emredici kurallarını ihlal etmelerinden dolayı hesap sorma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi, "ABD ve Siyonist rejimin, dolaylı İran-ABD müzakereleri sırasında İran'a yönelik gerçekleştirdiği hukuk dışı saldırılar, diplomasi ilkesine vurulmuş ölümcül bir darbedir" dedi.

Bakan Erakçi, İran halkının ulusal egemenliğini, bölgesel bütünlüğünü ve meşru haklarını savunmak için kararlılığını hatırlatarak, “12 günlük vatansever savunmada gösterdikleri gibi, İran'ın silahlı kuvvetleri, Siyonist rejim ve destekçileri tarafından herhangi bir maceracı hareketle yüzleşmek için hazırdır.”ifadesini kullandı.

Erakçi, bazı Avrupa ülkelerinin ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın, Ajansın Yönetim Kurulu kararının yayınlanması sırasındaki pozisyonlarını ve Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırganlıklarına destek vermeye devam etmelerini ve saldırganların İran'ın barışçıl nükleer tesislerini hedef alma konusundaki riskli eylemlerini kınamamalarını eleştirdi.

Bazı Avrupa ülkesinin bu yıkıcı yaklaşıma devam etmesi konusunda uyaran Erakçi "bu mevcut koşulları karmaşıklaştıracak ve diplomasi yolunu daha da zorlaştıracaktır"şeklinde konuştu.

Erakçi ayrıca şunları hatırlattı:

"İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Güvenlik Anlaşması'na bağlıdır; İsrail ve ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırılara yanıt olarak İran Meclisi tarafından onaylanan yeni yasaya uygun olarak, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliği açık güvenlik ve emniyet nedenleriyle askıya alındı ​​ve ve iran ile Ajans arasındaki işbirlği yalnızca Yüksek Milli Güvenlik Konseyi aracılığıyla organize edilecek."

Bakan Erakçi ayrıca İran nükleer meselesini çözmek için diplomatik bir çözüm bulmanın yanı sıra, gerginliği azaltma ve bölgede istikrar oluşturma çabalarına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.