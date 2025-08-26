İran ve Rusya bölgesel güvenlik konularını görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı ile İran’ın Moskova Büyükelçisi arasında yapılan görüşmede, ikili askeri işbirliği ile uluslararası ve bölgesel güvenlik meselelerinin ele alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ile İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali’nin bir araya geldiği, tarafların mevcut askeri işbirliği konuları ve bunların hayata geçirilme perspektiflerinin yanı sıra, Güney Kafkasya’daki durum başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel güvenlik meselelerini görüştüğü belirtildi.

Fomin, İran Büyükelçisi Celali’ye Rusya-İran ilişkilerinin gelişmesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Celali ise Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğinin dinamik ve çeşitli yönlerine dikkat çekerek, bu işbirliğini daha da geliştirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, görüşmenin dostane ve güvene dayalı bir atmosferde geçtiği vurgulandı. Ayrıca Moskova ve Tahran arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda karşılıklı taahhüdün teyit edildiği kaydedildi.