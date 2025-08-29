İran: Avrupa'nın ABD'nin kararına itaat ettiğini gösteriyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa'ın İran'a yaptırımları geri getirecek Tetik Mekanizması'nın uygulama kararına sosyal medya'dan tepki gösterdi.

Bekayi şu mesajı paylaştı:

"Üç Avrupa Ülkesi , sözde "kurallara dayalı uluslararası düzen"de "güvenilir" bir müzakere ortağının kim olduğunu gösteriyor; burada güç haklıdır ve "ihlal eden" oyunun kurallarını belirler.

İran konusunda feshedilen Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe girmes kararı, yasal zorunluluk veya sağduyudan kaynaklanmıyor; Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 28 Ağustos 2025 tarihli basın açıklamasında da belirttiği gibi, Avrupa'nın ABD'nin (2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmeyi seçen ve bugüne kadar bir dizi kötü olaya yol açan, anlaşmanın en büyük bir engelleyicisi ve ihlalcisi) 2 Şubat 2025 tarihli NSPM-2 (Trump'ın İran'a karşı azemi baskı kararı içeren) kararına itaat ettiklerini gösteriyor".