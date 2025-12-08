Binlerce Siyonist asker psikolojik sorunlardan muzdarip

Siyonist rejimin Savaş Bakanlığı, Aksa Tufanı operasyonundan bu yana 22 bin Siyonist askerin yaralandığını duyurdu.

Haberde yer alan bilgilere göre, bu askerlerin yüzde 58’i ruhsal ve psikolojik sorunlardan muzdarip. Ayrıca 142 askerin tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı, 88’inin ise uzuv kaybına uğradığı belirtildi.

Rejimin Ordu Radyosu da, Siyonist askerler arasında artan psikolojik sorunlar nedeniyle 85 bin askerin rehabilitasyon birimlerinde tedavi gördüğünü itiraf etti.

Daha önce de Siyonist kaynaklar, Gazze savaşına katılan askerler arasında intihar vakalarının arttığını bildirmişti.