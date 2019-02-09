Rus yetkiliden Lübnan Hizbullah Hareketi'ne övgü

Sputnik’e konuşan Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Aleksandr Zaspıkin, bölgenin kritik bir aşamada olduğuna dikkati çekerek, Lübnan ile İsrail arasında herhangi bir olası çatışmanın kesin olarak tahmin edilmez olduğunu belirtti.

Aleksandr Zaspıkin, "Suriye’de gerginlikler başladığında Hizbullah Hareketi, Lübnan yetkililerinin yanında durdu ve onlarla birlikte teröristlerle mücadeleyi bir görev olarak kabul etti." ifadesini kullandı.

Rus yetkili, “Hizbullah, Suriye’nin isteği üzerine askeri operasyon srasında doğrudan İran ile Rusya’nın yanında yer aldı. Bu hareket ayrıca Suriye ve bölgedeki olaylar karşısında sergilediği yaklaşımlarla teröristlerin hezimetinde kilit bir rol oynamıştır." açıklamasını yaptı.