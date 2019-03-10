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10 Mart 2019 - 15:47

Suriye: Bölgedeki terörizmin asıl kaynağı İsrail

Suriye: Bölgedeki terörizmin asıl kaynağı İsrail

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Siyasi Danışmanı Buseyna Şaban, bölgedeki terörizmin kaynağının İsrail olduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Siyasi Danışmanı Buseyna Şaban, ülkesindeki krizle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şu anda Suriye’nın yanı sıra Yemen, Irak ve Libya’yı hedef alan terörizmin kaynağının İsrail olduğunu belirten Buseyna Şaban, bu rejimin yaralı teröristleri tedavi edip onları desteklediğini ifade etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre; Buseyna Şaban, onların komplolarının gerçekleşmeyeceğini kaydederek, “Filistin sorunu gündemde kalacak. Suriye ve Filistin birbirine bağlıdır. Suriye'yi hedef almal aslında Filistin’i doğrudan hedef almak demektir. Terörizmin nihai hedefi bölgeyi bölme ve Siyonistlerin emellerini gerçekleştirmektir.” diye konuştu.

News Code 1877253
Muhammed BURHAN

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