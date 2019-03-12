BM Suudi Arabistan'ın cinayetlerini örtbas ediyor

Sputnik’in aktardığı habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, BM’nin Suudi Arabistan’ın Hecce vilayetine yaptığı saldırı sonucu 23 Yemenli vatandaşın hayatını yitirmesiyle ilgili olarak yayınladığı bildiriye tepki gösterdi.

Muhammed Ali el-Husi konuyla ilgili “BM bildirisinin yeterli ve ikna edici olmadığı için bu alanda bir keşif grubu kurmayı istiyoruz” diye konuştu.

Husi sözlerinin devamında “BM’yi Suudi-Amerikan koalisyonun Yemen’de işlediği cinayetleri örtbas etmekten sorumlu tutuyoruz” ifadesini kullandı.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande dün yayınladığı bildiride son günlerde Suudi Arabistan tarafından Yemen'e yapılan saldırılarda sivillerin öldürülmesini kınamıştı.

Grande tarafından yayınlanan bildiride “Bu cinayetleri kınıyor kurbanların aileleri için başsağlığı diliyoruz. Çözülmesi gereken bir çatışmada sivillerin nedensiz yere öldürülmeleri üzücüdür” ifadelerine yer verildi.

Suudi-BAE koalisyonuna ait savaş uçakları Cuma günü Yemen’in kuzeybatısında yer alan Hecce vilayetine bağlı “Kaşer”deki vatandaşların evlerini hedef almıştı.

Suudi Arabistan, Yemen’in istifa eden Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin yeniden iktidara yükselmesi bahanesiyle 2015’ten bu yana BAE ve diğer bazı ülkelerin işbirliği sayesinde Yemen’e sürekli olarak saldırıyor.