Zarif'ten ABD'nin İran kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD’nin son İran karşıtı kararına tepki göstererek, "İranlılara karşı ekonomik terörizmin arttırılması, ABD rejiminin ve bölgesel işbirlikçilerinin çaresizliğini ve korkusunu yansıtıyor." dedi.

Zarif paylaşımında, "Bay Trump gerçek haber şu; eski Pers uygarlığının mirasçıları kendi stratejilerini yabancıların (hatta ABD) tavsiyeleri üzerine kurmuyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkesinin İran’dan petrol ithal eden ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 8 ülkeye yaptırımlardan tanıdığı muafiyeti kaldırdığını bildirmişti.