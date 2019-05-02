İsrail, Lübnan'ın güneyine girerse yok edilecek

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde Hizbullah komutanlarından Mustafa Bedreddin’in şehadet yıldönümü nedeniyle bir konuşma yaptı.

Ensariye Operasyonu’nun başarılı bir şekilde yapılması için şehit Bedreddin’in gece gündüz demeden çaba sarfettiğini belirten Seyyid Hasan Nasrullah, bu operasyonun nihayet başarıyla sona erdiğini ve siyonistlere ağır darbe indirildiğini ifade etti.

Hizbullah’ın Suriye’deki terör örgütleriyle mücadelesine dikkati çeken Hasan Nasrullah, “Her geçen gün terörle mücadele amacıyla Suriye'ye girmemizin ne kadar doğru olduğu anlaşılıyor. Zaman ilerledikçe daha çok belgeler ve eski yetkililer, dışişleri bakanları ve başbakanların itirafları ortaya çıkıyor. Bu gelişmelerden Hizbullah’ın yerinde ve zamanında gereken adımları attığı belirtiliyor. Suriye’de Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan’ın planları yürütülüyordu. Bunlar Suriye’de denklemleri değiştirmek istiyorlardı” ifadelerini kulllandı.

Hizbullah Lideri, “Günümüzde Amerika, Batı ve Arap ülkelerine bağlı yayın kuruluşları ortak bir politika izliyorlar. Bu politika, Siyonist Rejim’in Hizbullah’a karşı savaş açması ihtimalini gündemde tutmaktır. Gerçek şu ki, haberlerdeki bu abartmalar sadece bir psikolojik savaştan ibarettir. Onlar Lübnan direnişinin füzelerinden korkuyorlar. Lübnan güçlü bir ülkedir. Dolayısıyla bu ülkenin halkının Batı güdümlü güçlerin psikolojik savaşından etkilenmemeleri gerekir” dedi.

Hasan Nasrullah, “Hiçkimse İsrail’in Lübnan’a askeri saldırı düzenleme ihtimalinden endişelenmesin. İsrail, savaş istiyorsa sözümüz yok, gelsin. Biz Tel Aviv’e zaferlerinin sona erdiğini söylüyoruz” ifadelerinde bulundu.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Şu anda Hizbullah’ın gücünden fazla bahsetmek istemiyorum. Fakat sadıkane bir şekilde size şunu söylemek isterim ki eğer İsrail güçleri Lübnan’ın güneyine girerse dünya halkı ekranlar karşısında İsrail’ın yok oluşunu seyredecektir” diye konuştu.