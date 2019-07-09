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9 Temmuz 2019 - 08:43

Macron'un diplomatik danışmanından İran'a önemli ziyaret

Macron'un diplomatik danışmanından İran'a önemli ziyaret

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomatik danışmanının Salı günü İran’a gideceğini açıkladı.

Elnashra sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomatik danışmanının Salı günü İran’a gideceğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransız yetkilinin İran ile ABD arasındaki gerilimi yatıştırmak için iki günlüğüne Tahran’a gideceği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi de dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diplomatik danışmanının yakında İran'a ziyarette bulunacağını duyurmuştu.

News Code 1879766
Muhammed BURHAN

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