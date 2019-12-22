Irakçi: Japonya ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya NHK televizyon kanalına verdiği mülakatta, İran ile Japonya arasındaki ilişkilerin önünde sorunlar olduğunu söyledi.

Irakçi, Bu sorunların ABD’nin tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarından kaynaklandığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Tokyo ziyaretine dikkati çeken Irakçi, Tahran'ın bütün yaptırımlara rağmen iki ülke arasındaki ikili ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin resmi daveti üzerine Cuma günü Tokyo'ya gitmişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Uzak Doğu ziyaretinin ikinci durağı Japonya’nın başkenti Tokyo'da Başbakan Abe Şinzo ile bir araya gelerek ikili ilişkileri konuşmuştu.

İran nükleer anlaşmasının da konuşulduğu görüşmede Cumhurbaşkanı Ruhani, Japonya'dan anlaşmanın sürdürülmesine yardımcı olmasını istedi.