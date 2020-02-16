LG ile Samsung'un İran ekonomisinin geleceğinde hiçbir önceliği olmayacak

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi, Güney Kore’nin LG ve Samsung firmalarının İran firmaları ile işbirliklerini kesmeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Irakçi, "İran olarak ABD'nin azami baskılar uyguladığı zor bir dönemdeyiz. ABD'nin politikasını benimseyerek İran milletini bu zor dönemde yalnız bırakanların gelecekte hesaplarını İran'dan ayırması doğaldır. İran milleti bunu asla unutmaz" dedi.

İran'dan ayrılan yabancı şirketlerin İran ekonomisinin geleceğinde öncelikte olmayacağını beliren Irakçi, "Yerli üreticiler ve şirketler her zaman önceliktedir. Ancak yabancı şirketlerle de iş yapmamız gerekiyorsa bu durumda İran'da kalan şirketler öncelikte olacaktır" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ilaveten ABD yaptırımlarına uyarak İran'ı terk eden yabancı şirketleri tekrar İran'a dönüşünün kolay olmayacağı konusunda uyardı.