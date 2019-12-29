ABD üssüne yapılan saldırı sonrası Pompeo’dan ziyaret

Washington, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak’ın Anbar kentindeki Amerikan askerlerinin kaldığı askeri üsse sürpriz bir ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Ziyaret ile ilgili paylaşılan bilgilere göre, Mike Pompeo Irak’ın Anbar Vilayeti’ndeki Ayn Esad askeri üssüne sürpriz bir ziyaret yaptı.

Irak'ın Kerkük kentinde ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlenmişti.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal yaptığı açıklamada, IŞİD'in kentin batısında yer alan ve içinde Amerikan askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne 3 katyuşa füzesi attığını söyledi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer ise, Kerkük'teki saldırı sonucu bir ABD askeri personelinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını aktardı.