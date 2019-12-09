İran: Ruslar olmadan da sürdürebilir izotop üretebiliriz

Bugün sabah saatlerinde basın mensuplarına açıklama yapan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Rusya’nın Fordo tesislerinde ‘sürdürebilir izotop üretme’ projesinde işbirliğini durdurduğuna ilişkin olarak, “Bize göre, Rusya ABD muafiyetlerinin yenilenmemesi nedeniyle geri adım atmayacak” dedi.

Rusya olmadan bile sürdürebilir izotopların üretilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Kemalvendi, “Teknik olarak sürdürebilir izotopların üretimi konusunda Ruslar olmadan bile çalışmaya devam edebiliriz. Ancak politik olarak onların bizim yanımızda olmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

Kemalvendi ilaveten ileride bu konuda Rusya ile işbirliği yapıp yapmayacakları konusunda açıklama yapacağını bildirdi.