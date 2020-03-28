Bu sene iki yeni nükleer tesis kuracağız

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, ülkenin nükleer programına ilişkin açıklamada bulundu.

Kemalvendi, Genç Gazeteciler Kulübü'ne verdiği özel demeçte, nükleer zenginleştirme alanındaki çalışmaların iyi yönde devam ettiğini belirtti.

"Yeni yılda vatandaşlara verebileceğiniz en iyi haber nedir?" şeklindeki soru üzerine Kemalvendi, "Yeni yılda iki yeni tesis kuracağız. Büyük projelerin karşılaştığı tüm sorunlara rağmen, şimdiye kadar her şey plana göre ilerlemiştir” yanıtını verdi.