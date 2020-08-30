Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: ABD, 2231 sayılı kararı kasıtlı olarak yanlış yorumluyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD’li yetkililerin İran üzerindeki yaptırımları geri getirme iddialarına tepki göstererek, “ABD, uluslararası hukuku aşağılayarak, nükleer anlaşmayı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal etmiştir” dedi.

Taht Revançi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD 2231 sayılı kararı kasıtlı olarak yanlış yorumluyor ve BM üyeleri ile yakın müttefiklerini zorbalıkla tehdit ediyor. ABD’nin tek taraflı politikası BM’nin zayıflanmasına neden oluyor. Güvenlik Konseyi’nin yetkisi tehlikededir.”

İran'da "Tasua günü" matem merasimi düzenlendi

İran genelinde Muharrem ayının 9. günü olarak anılan “Tasua gününü" nedeniyle matem merasimi düzenlendi.

Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde de, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin katılımıyla matem merasimi gerçekelşti.

İranlı yetkili: ABD yasal olarak tetik mekanizmasını kullanamaz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD’li yetkililerin tetik mekanizmasını uygulama yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Nükleer anlaşmanın 36 ve 37. maddesi çerçevesinde taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer taraf tetik mekanizmasını kullanabilir” dedi.

Zünnur, “ABD, nükleer anlaşmadan çıkalı birkaç yıl oldu ve artık anlaşmanın bir tarafı değil” ifadesini kullandı.

ABD iddiasının herhangi bir yasal temeli olmadığını belirten Zünnur, “Bu mesele, İran milletine karşı düşmanlığında ABD’nin rezaletini arttırmıştır” şeklinde konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 110 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 359'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1905 artarak, 371 bin 816'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 791'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 319 bin 847 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.