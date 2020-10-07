Karabağ'da çatışan taraflar İran'dan özür diledi

İran Polis Gücü Komutan Vekili Tuğgeneral Kasım Rızai, dün ülkenin kuzeybatısındaki Hüdaaferin ve Aslandüz sınır bölgelerini ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına konuşan Tuğgeneral Rızai, İran askerlerinin sınırda eli tetikte görev yapmakta olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Rızai, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara dair, "Dağlık Karabağ’la ilgili 28 yılı aşkın süredir bir anlaşmazlık söz konusu. Çatışma sonucu iki ülkenin bazı vatandaşlarının hayatını kaybetmesi bizim için üzücü bir durum. Birleşmiş Milletler'in bir an önce görevini yerine getirip iki ülke arasındaki sorunu çözmesini temenni ediyorum" dedi.

Çatışan tarafların İran sınırına yanlışlıkla yapılan tacizler nedeniyle özür dilediğini belirten Tuğgeneral Rızai, "Azerbaycan ve Ermenistan bunun bir daha yaşanmamasına dair söz verdi." ifadesini kullandı.

İran Meclisi Keleyber ve Hüdaaferin milletvekili Hüseyin Hatemi, son günlerde yaptığı açıklamada, Karabağ'da çatışmalarının başlangıcından bu yana Hüdaaferin’e 15 roket atıldığını ve sınırı köyü Pervizhanlevi’de iki kişinin yaralandığını belirtmişti.