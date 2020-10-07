Tahran'da Dağlık Karabağ krizi değerlendirildi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Ermenistan'ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan ile görüştü.

Tahran-Erivan ilişkilerinin ele adındğı görüşmede Emir Abdullahiyan, Karabağ'daki gelişmelere de değinerek, "Kafkasya bölgesinde savaşın devam etmesi, bölgede güvensizlik ve istikrarsızlığa neden olacak, aynı zamanda üçüncü tarafların ve muhtemelen gayri meşru çıkarların peşinde olan büyük güçlerin müdahalesi ve savaşın yayılması dışında bir kazanımı olmayacaktır.” dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti durumu yakından takip ediyor ve ulusal güvenliği sağlama konusunda kimseye müsamaha gösteremez” ifadesini kullandı.

Ermenistan ve Azerbaycan’ın İran’ın yakın komşusu olduğunu dile getiren Emir Abdullahiyan, “Bu nedenle iki taraf arasında derhal ateşkesin sağlanması, müzakerelerin başlatılması ve kalıcı bir anlaşmanın yapılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Emir Abdullahiyan ayrıca, bölgedeki gerginliğin bir an önce son bulmasını temenni etti.

Ermeni Büyükelçi de bu görüşmede, İran'ın Ermenistan dış politikasında önemli konuma sahip olduğunu ifade ederek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede barış ve güvenlik sağlama konusundaki yapıcı rolünü takdir ediyoruz." diye konuştu.