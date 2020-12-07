Mehr, insan hakları konulu oturuma ev sahipliği yaptı

"Batı Asya'da Barış ve İnsan Haklarının Geleceği" oturumu bugün sabah saatlerinde Mehr Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Mehr'in konuğu olan Diyalog ve Milletler Dostluğu Vakfı Genel Müdürü Mesut Revanhah, bu vakfın çalışmalarına ilişkin, "Sivil toplum kuruşu olan bu vakfın 2017 yılından itibaren İçişleri ve Kültür Bakanlığı ve bazı kurumların desteğiyle kurulup faaliyet göstermektedir. Bu vakıf uluslararası düzeyde insan hakları, diyalog ve birlikte düşünme kavramları ile barış doğrultusunda olumlu adımlar atmayı amaçlıyor” dedi.

Mesut Revanhah sözlerinin devamında şunları konuştu:

"Konuyla ilgili ilk uluslararası konferansımız Dünya İnsan Hakları Günü münasibetiye geçen sene 'Batı Asya'da Barış ve İnsan Haklarının Geleceği' başlığıyla Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi’nde yapıldı. Bu konferansta Irak ile Ürdün'ün eski Tahran büyükelçileri de konuşmacı olarak katılmıştı. O dönemde Irak bazı protestolara sahne olmuştu ve Iraklı diplomatın konuşmaları Arap ve İran medyasında büyük yankı bulmuştu. 45’den fazla medya kuruluşu 'İran ve Irak aynı cephede yer almakta' başlığıyla eski büyükelçinin konuşmalarını servis etmişti."

Mesut Revanhah, vakfın ikinci konferansının ise önümüzdeki 9-10 Aralık 2020 tarihinde İranlı ve yabancı konukların katılımıyla İngilizce olarak yapılacağını belirterek, herksein Instagram hesabından (@FODASUN) konferansı izleyebileceğini aktardı.

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı yeni konferansın açılış konuşmasını yapacak

9 Aralık Çarşamba günü konferansın açılış konuşmasını İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yapacağını belirten Revanhah, "Bu konuşmanın ardından Diyalog ve Milletler Dostluğu Vakfı'nın mesajı yayınlanacak." açıklamasını yaptı.

Bunlara ilave olarak Revanhah, “Bunun gibi konferansların Batı Asya bölgesindeki savaşların ve yapılan insan hakları ihlallerinin azalmasına ve bölgemizde kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmasını ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.