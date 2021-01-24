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24 Oca 2021 09:27

Irak, 10 Haşdi Şabi üyesinin şehit düşmesine tepki gösterdi

Irak, 10 Haşdi Şabi üyesinin şehit düşmesine tepki gösterdi

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Salahaddin vilayetinde 10 Haşdi Şabi üyesinin şehit düşmesine tepki gösterdi.

Dün akşam Irak'ın Salahaddin vilayetinde IŞİD teröristleri ile Haşdi Şabi güçleri arasında çıkan çatışmada 10 Haşdi Şabi üyesi şehit oldu.

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, olaya dair yaptığı açıklamada, "Terörizmle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz ve teröristleri tamamen ortadan kaldırmak için çalışacağız." dedi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

News Code 1892045

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